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Sırrı Süreyya Önder'den kötü haber: ''Tekrar göğsü açıldı''

Sırrı Süreyya Önder'den kötü haber: ''Tekrar göğsü açıldı''
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Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada, Önder'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Açıklamada, ''Sırrı Bey'e cumartesi günü Kalp Cerrahlarımız tarafından planlı revizyonu yapılarak tekrar hastamızın göğsü açıldı'' denildi.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından tedavisi devam ediyor.

Önder'in tedavisinin sürdüğü İstanbul Florence Nightingale Hastanesi, sağlık durumuna ilişkin son durumu açıkladı.

Hastaneden yapılan açıklamada, "Hastamız Sayın Sırrı Süreyya Önder, bugün Hastanemiz Yoğun Bakım Unitesindeki 6. gününde hayati tehlikesi halen devam etmektedir; çok yüksek riskli olup yoğun bakım tedavi süreci devam etmektedir" denildi.

"SAĞ KALBİ KASILMAYA BAŞLADI"

"Sırrı Bey'e cumartesi günü Kalp Cerrahlarımız tarafından planlı revizyonu yapılarak tekrar hastamızın göğsü açıldı" denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İçeride cerrahi alanın temiz olduğu, dokularda enfeksiyon olmadığı, kanayan herhangi bir cerrahi bir alanın olmadığı görüldü. En önemlisi sağ kalbin kasılmaya başladığını gördük. İlk ameliyatta neredeyse hiç kasılmayan sağ kalp, tam olmasa da belirgin kasılmaya başlamış durumda.

Hasta başı monitörümüzde artık arter nabız trasesi görülmeye başlandı. Hastamızın hemodinamisi stabil seyretmekte olup halen ECMO (kalp destek cihazı) desteği ve inotropik destek tedavisi altındadır. Ancak dün kendisinin dren yerlerinden bir miktar kanaması olunca tekrar revizyona alınarak bakıldı, değerlendirilmesi yapıldı. Yine cerrahi alanlar temiz, sternum tellerinin deliğinden bir miktar kanadığı görüldü. Dikişlerle kontrol altına alındı ve kapatıldı. Ancak hastamızın ilk geldiği andan itibaren şuuru kapalı olup, refleksleri istediğimiz seviyede değil."

Açıklamada, şunlar ifade edildi: "Beyin kan akımı transkraniyal doppler de mevcut. Nörolojik değerlendirmelerimiz, konuya ilişkin çalışmalarımız devam ediyor. Bu nedenle ilk ameliyat olduğunda ki basın açıklamamızda ifade ettiğimiz gibi nörolojik açıdan ciddi endişelerimiz halen yüksek riskleriyle devam etmektedir. Sabırla beklemeye devam edeceğiz."

Öte yandan hastane önünde basın mensuplarına açıklama yapan Kalp ve Damar Cerrahı Uzmanı Prof. Dr. Ertan Sağbaş ise "Nörolojik durumu belirsizliğini koruyor" dedi.

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Etiketler Sırrı Süreyya Önder hastane sağlık durumu
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