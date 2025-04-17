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Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda yeni gelişme

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Kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olan ve yoğum bakıma alınan Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama yapıldı. Önder'in tedaviye yanıt verdiği belirtildi.

Aort damarındaki yırtık nedeniyle ameliyata alınan ve yaklaşık 12 saatlik ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan TBMM Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'ın sağlık durumuna ilişkin hastaneden yeni açıklama yapıldı.

Hastaneden yapılan yeni açıklamada "Sayın Sırrı Süreyya ÖNDER, genel olarak tedavilerimize iyi yanıt vermektedir. Sistemik ve metabolik parametreleri düzeliyor. Asidoz tablosu düzeldi ve idrar çıkışı normal. Sadece böbrekleri korumak için bugün hemofiltrasyon yapacağız. Spontan solunumu var. Ağrılı uyaran yanıtı var. Tansiyon ve dolaşımı düne göre daha normal. Bacakların dolaşımı perifer iyi. ECMO, Noradrenalin ve dobutamin altnda ortalama 110/66 mmHg. Sol ventrikül kasılması çok iyi; sağ ventrikül kasılması halen iyi değil, çok az kasılmakta. EEG takıldı ve 24 saat kalacak. Süreç uzun, bekleyeceğiz. Yoğun bakım süreci devam ediyor. Bilgilerinize saygılarımızla sunarız." denildi. 

BAŞHEKİM: DÜNE GÖRE ÇOK DAHA İYİ

Önder'in tedavisine devam edilirken, hastane Başhekimi Prof. Dr. Çavlan Çiftçi son durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu hakkında bilgi veren Başhekim Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, "Hastamız Sayın Sırrı Süreyya Önder’in bugün genel durumu düne göre çok daha iyi. Tedavilerimize oldukça iyi yanıt vermekte. Kendisinin sistemik ve metabolik parametreleri düzeliyor. Asidoz tablosu tamamen geriledi. Şuan kan gazı pH’sı 7,4 olup ki bu bizim için oldukça iyi bir değer. Laktat seviyesi geldiğinde 20 idi şuanda 6’ya düştü. Bu açımızdan baktığımızda tedavilerimize oldukça iyi yanıt verdiğini düşünüyoruz. Kendisinin spontan solunumu mevcut. Ağrılı uyarıyı çok iyi bir yanıt vermekte. Nörolojik açıdan daha ilerleyen günlerde sizlerle daha somut bilgiler paylaşabileceğiz. Kardiyat açıdan durumuna baktığımızda iyi kasılmakta. Bu nedenle hastamızın tansiyonu büyüğü 110, küçük tansiyon 60 civarında seyrediyor. Uzun bir zaman alacağını ve ciddi bir süreye ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Septal bölgesinin bu kadar iyi kasılmasını sağ taraf açısından bizim için umut vermekte. Yoğun bakım süreçlerimiz bu şekilde devam ediyor. Araya hiçbir enfeksiyon girsin istemiyoruz. Bu açıdan koruyucu tedavilerimizi yine vermekteyiz. Üçlü antibiyotik almakta. Kendisinin idrar çıkışı iyi bir şekilde devam ediyor. Kısaca yoğun bakım süreci devam ediyor" dedi.

DHA

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Etiketler Sırrı Süreyya Önder dem parti tbmm başkan vekili sağlık durumu
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