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Sırrı Süreyya Önder'in son sağlık durumu açıklandı

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İstanbul'da hastanede tedavi gören Sırrı Süreyya Önder'in kardeşi Ali Önder, kardeşinin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in tedavisinin devam ettiği Şişli'deki hastanenin önünde basın mensuplarına açıklama yapan kardeşi Ali Önder, " Geldiğimiz noktada hocalarımızın bize verdiği bilgiler, durumun stabil olduğunu ve yoğun bakımda bulunan bir hasta için tablonun düzgün olduğunu söylüyor. Ama siz de takdir edersiniz ki, 11 saat süren bir ameliyat söz konusu, bu yüzden bir risk her zaman var. Bu manada takdir Allah'ın diyoruz. Fakat durumunun stabil gitmesi bizi mutlu ediyor. Bunun hasta için olumlu bir süreç olduğu söyleniyor. Vücudunun ve organlarının dinlenmesi için olumlu bir süreç. Ümitliyiz, bekliyoruz. El hareketi, parmak hareketi gibi durumların bir ölçü olmadığını biliyoruz. Yeğenim ilk görüştüğünde o tepkiyi vermişti ama bunun evreleri var. Uyutulma süreci var. Ben yoğun bakıma girmemeye özen gösteriyorum. Burada bir mucize gerçekleştirildi. Hocalarımız adeta iğneyle kuyu kazdılar. Ben girip de üzerimden bir şey bırakmak istemiyorum. Hastane ortamı, ne kadar steril bir vaziyette girerseniz girin bu risk var. Ben görmesem de olur, hocaların verdiği bilgiler ile yetiniyorum. O operasyon gerçekleştiğinde hocalarımız tedbir amacıyla göğsünü kapatmamıştı. Ama dün kapatılabileceği yönünde karar verdiler ve kapadılar" dedi.

DHA

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Etiketler Sırrı Süreyya Önder ali önder sağlık durumu
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