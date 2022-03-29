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Sisam Adası'nda orman yangını: Kontrol altına alınamıyor

Sisam Adası'nda orman yangını: Kontrol altına alınamıyor

Aydın’ın Kuşadası ilçesi Dilek Yarımadası’nın karşısında bulunan Yunanistan’ın Sisam (Samos) Adası’nda orman yangını saatlerdir kontrol altına alınamadı.

Kuşadası Dilek Yarımadası’na 6 kilometre uzaklıktaki Yunanistan’ın Ege’deki 9’uncu büyük adası Sisam (Samos) Adası’nda öğle saatlerinde başlayan orman yangını kontrol altına alınamıyor. Karadan itfaiye ekipleri, havadan ise az sayıda helikopter ile müdahale edilen orman yangını rüzgarın da etkisi ile yerleşim birimlerine yakın mesafede devam ediyor.

Adadaki yangının yerleşim birimlerine yaklaşması sonrası Vourliotes köyünün tedbir amaçlı boşaltıldığı öğrenildi. Karadan itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Öte yandan adada geçen yıl da çok büyük orman yangınları yaşanmış, evler ve araçlar yanmıştı.

Etiketler kontrol yangın ada
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