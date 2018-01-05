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  3. 05 Ocak 2018 19:12

Şişe kırıldı adliye boşaltıldı !

Bursa Adliyesi'nde içinde kimyasal niteliği olan bir madde bulunduran şişenin kırılması sonucu adliye boşaltıldı.

Şişe kırıldı adliye boşaltıldı !
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Bursa Adliyesi'nin emanet bölümünde uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen metamfetamin yapımında kullanılan kimyasal niteliği olan maddenin bulunduğu şişe kırıldı. Adliye boşaltılırken, AFAD ekipleri incelemelerini sürdürüyor.

Bursa Adliyesi'nin emanet bölümünde uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen metamfetamin yapımında kullanılan kimyasal niteliği olan maddenin bulunduğu şişe kırıldı. Şişenin kırılması sonucu kokudan etkilenen polis ve adliye çalışanları sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi. Bursa Adliyesi boşaltılırken, AFAD ekipleri incelemelerini sürdürüyor.

DHA

adliye , afad , kimyasal , metamfetamin
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