Sisi lakaplı Seyhan Soylu, cübbeli Ahmet ile astral hayatta nişanlandığını duyurdu

'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu, kamuoyunca cübbeli lakabıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü ile "astralde biz nişanlandık... Nişan bohçasında yanmaz kefen gönderdi" diyerek kefeni de kameraların önünde test etti.

Magazin gündemine dair yorumların yanı sıra organizatörlük ve menajerlik gibi işler yapan 'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu, Armağan Çağlayan'ın 196Sekiz isimli Youtube kanalına katıldı.

Çağlayan'ın "Matrak biri olduğunuzcCübbeli Ahmet'e aşık olduğunuzu iddia etmenizden belli" sorusunu cevaplayan Soylu ilginç açıklamalar yaptı.

Hatırlanacağı gibi bir süre önce Katarsis programında cübbeli lakaplı Ahmet Mahmut Ünlü'ye yönelik "Ahmet Bey deyince içim başka bir dolu duyguya itiyor, içim titriyor. Hayatımda en çok istediğim şeydi. Ama evli... Onu ilk nerede gördüm? Tatil yerinde jet skiye biniyordu. Hep hayal etmişimdir ne zaman arkasında sarılacağım diye. Beni de gezdirir mi, gezdirmez mi, bilmiyorum. Sonra evli olduğunu öğrendim. Hezeyan yaşadım, heyelan yaşadı ruhum" sözleri gündem yaratmıştı.

Seyhan Soylu Armağan Çağlayan'ın sorularını yanıtlarken, "Aslında orada bir ironi var, hiciv var. Ama bir de ruhani bir aşk var" dedi.

Ahmet Mahmut Ünlü ile astral hayatta nişanlandıklarını, söz kestiklerini söyleyen Soylu, "Ben ona hediye bohçalar yaptım. O bana bohça verdi. Nişan bohçası" ifadelerini kullandı.

İşte Soylu'nun o açıklamaları:

"Ya bir şey söyleyeceğim. Aslında orada bir ironi var, hiciv var. Ama bir de ruhani bir aşk var. Bakın biz astral olarak... Bir kere şuna inanıyorum, bir gönül bağımız var adamla. Evet birlikte olmadık ama astralde biz nişanlandık, söz kestik. Ben ona hediye bohçalar yaptım. O bana bohça verdi. Nişan bohçası... Cübbeli ile en son işte bu olaydan sonra, Katarsis'e konuk olduktan sonra, orada anlattıklarımdan sonra gönül koymuş olmalı ki nişanı attı. Hatta ben de ikisi de hediyeleri bende, kara kutumda getirdim onları. İnsanlar devamlı olarak beni "kara kutu" diyor. İlk defa sende açıyorum.

İlk defa böyle bir şey göstereceğim. Gerçekten, insanın yüreğine dokunuyor. 'Cübbeli Ahmet Hoca seni sevmiyor' diyorlar. Niye sevmesin. Sevmese adam bana nişanım da gelip de bohça yollar mı? Yollamaz yani. İnsanlar anlamıyor bunu, duygu selini anlamıyor. Bana Cübbeli Ahmet Hoca, çok heyecanlanıyorum bunu anlatırken, yanmaz kefen gönderdi. Ahiretimi düşünüyor. Yanmaz kefen ve cennete giden takunya... Yanımda, bakın... Sahte olduğunu da düşünmüyorum."

Sisi'den canlı yayında yanmaz kefen testi

Çağlayan ise "O kefenle sizi gömdükleri zaman cehennem ateşinde yanmayacak mısınız" sorusunu sordu.

Bunun üzerine Soylu, kefeni program esnasında yakarak test etti. Kefenin yanmaya başladığını gören Çağlayan "Yandı, yandı" derken, Soylu'dan şu yanıt geldi:

"Bak yemin ediyorum ben inanmıştım. Yanıp yanmamasının testini sizin yanınızda yaptım. Daha önce denedim bunu şey olmadı, yanmadı. Bu aurada herhalde bir şey var. Cehennemden daha tehlikeli herhalde burası. Ne bileyim insanın psikolojisi bozuldu, şaşırdım."

Öte yandan Ünlü'nün kendisinden şikayetçi olduğunu öne süren Soylu şunları anlattı:

"Ruhani, astral seyahatta ruhani ilişkimi anlattım. Millet oradan aldı ordan cımbızlıyor. Ahmet Bey de gitti beni şikayet etti. 'Ben bu hanımefendinin beni sevmesini istemiyorum' dedi. Takipsizlik verildi, resmileşti. 'Bu tek taraflı bir talep ve gönül. Biz gönüle hükmedemeyiz, vicdani muhakeme yapamayız, hukuki muhakemeden mesuluz' dedi. Resmileşti o açıdan."