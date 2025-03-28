Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir tutuklandı
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''Kent uzlaşısı'' soruşturması kapsamında gözaltında bulunan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, savcılığa verdiği ifadesinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı
PKK/KCK silahlı terör örgütünün 'Kent uzlaşısı' faaliyeti soruşturması kapsamında yakalama kararı verilmesi üzerine emniyete giderek teslim olan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesi tamamlanan Özdemir, sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
DHA
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