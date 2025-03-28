Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir tutuklandı

Biri yabancı iki şirket bu ilimizde fabrika kuracak: 7 bin kişiye iş fırsatı!

Myanmar'da önce 7,7 ardından da 6,4'lük peşpeşe iki büyük deprem!

Dolandırıcıların yeni tuzağı bu oldu: Bu SMS her an size de gelebilir!