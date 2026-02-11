Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'a tahliye kararı!

  1. Anasayfa
Güncelleme:

Şişli Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Resul Emrah Şahan hakkında ''kent uzlaşısı'' davasında tahliye kararı verildi.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan,19 Mart’ta 'Kent uzlaşısı' soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra, 'PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek' suçundan tutuklandı. Şahan hakkında 12 Eylül 2025 tarihinde de İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında yine tutuklama kararı verildi. 'Kent uzlaşısı' davası kapsamında Resul Emrah Şahan ile yine görevinden uzaklaştırıldıktan sonra tutuklanan Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir hakkında tahliye kararı verildi.

Şahan, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında da tutuklu bulunduğu için cezaevinde kalmaya devam edecek. 

 

 

