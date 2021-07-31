Şişli Etfal hastanesi için skandal iddia: Tam anlamıyla taşınmadan...

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki hastalar, tam anlamıyla taşınma işleminin gerçekleşmeden yeni binaya sevk edildiklerini söyleyerek tepki gösterdi.

İstanbul Şişli’de 122 yıldır hizmet veren 600 yataklık kapasiteye sahip Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin bazı bölümlerinin depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle Seyrantepe ve Sarıyer’e taşınmaya başlamıştı.

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki hastalar ise tam anlamıyla taşınma işleminin gerçekleşmeden kendilerinin yeni binalara gönderildiğini söyleyerek, duruma tepki gösterdi.

Kemoterapi tedavisi gören bir babanın oğlu, Odatv'ye yaptığı açıklamada, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören babasının bugün Seyrantepe'ye gönderildiğini, ancak tedavisini olamadan döndüğünü söyledi.

Hastanenin içindeyeterli sayıda koltuk olmadığı için yığılma olduğunu belirten genç, personellerin yaşanan durumdan ötürü ihaleyi alan firmayı işaret ettiğini ve sorunun buradan kaynaklandığını ifade ettiklerini anlattı. Bazı hastaların isimlerinin okunduğunu aktaran genç, "diğer hastalar boşuna beklemesin" dendiğini ve birçok hastanın tedavi olamadan hastaneden ayrıldığını ifade etti.

Kanser hastası babasını tedavi ettiremeyen genç, bir hastane tam olarak hazır olmadan nasıl oluyor da kendilerini oraya yönlendirdiklerini sorgularken, yaşananlara tepki gösterdi.

Yaşananlar, her fırsatta hastaneleri öven, hastanelerde "kuyruk döneminin" bittiğini savunan AKP'nin sözlerini akıllara getirdi.

İşte yaşanan yığılmadan bir kare:

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