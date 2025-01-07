Sisteme sızıp sınav sonuçlarını değiştirmişler: 73 kişi gözaltına alındı

Ankara merkezli 23 ilde ''resmi belgede sahtecilik'' ve ''bilişim sistemine girme'' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 73 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin sahte elektronik imzayla üniversite mezuniyet belgesi düzenlediği ve sürücü belgesi sınav sonuçlarını değiştirdiği belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçları Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gazi Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı görevlileri adına ikiz elektronik imza (sahte olarak üretilmiş elektronik imza) çıkartılarak üniversite mezuniyet belgesi düzenlendiği, sürücü belgesi yazılı ve direksiyon sınav sonuçlarının değiştirildiğini tespit etti. Konu ile ilgili teknik analiz ve incelemeler neticesinde toplam 161 şüpheli belirlendi. Şüphelilerin yakalanması amacıyla bugün Ankara merkezli 23 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 73 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 88 şüpheli hakkında da yakalama çalışmaları devam ediyor.

DHA