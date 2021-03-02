Sivas'ta feci olay! Çalışırken başına demir saplandı

Sivas'ta çalıştığı fabrikada başına demir parçası saplanan adam hastanede tedavi altına alındı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi 1'inci kısımdaki kam mili üretimi yapılan fabrikada meydana geldi. İrfan Tecer'in başının arka kısmına, fabrikada çalıştığı sırada, aniden düşen demir parçası saplandı. Kanlar içinde yere yığılan Tecer'i fark eden arkadaşları, sağlık ekibi çağırdı. Fabrikaya gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Tecer, ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırılarak, ameliyata alındı. İrfan Tecer'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı.