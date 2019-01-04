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  3. 04 Ocak 2019 19:14

Sivas'ta FETÖ zanlısı doktora gözaltı

Sivas'ta FETÖ soruşturmasında örgütün "mahrem imamı" olduğu iddia eidlen doktor gözaltına alındı.

Sivas'ta FETÖ zanlısı doktora gözaltı
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Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün "mahrem imamı" olduğu öne sürülen doktor gözaltına alındı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen  soruşturma kapsamında, örgütün mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü  iddia edilen bir doktor hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütte "mahrem  imam" olduğu ileri sürülen Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve  Uygulama Hastanesinde görevli doktor S.A'yı gözaltına aldı. 

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, emniyete götürüldü.

AA

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