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  3. 08 Mayıs 2020 17:02

Sivas'ta kan donduran olay! Eşini acımadan öldürdü

Sivas'ta kan donduran bir olay yaşandı. 55 yaşındaki adam tartıştığı eşini tabancayla vurarak acımadan öldürdü.

Sivas'ta kan donduran olay! Eşini acımadan öldürdü
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Olay, saat 14.00 sıralarında İnönü Mahallesi Karanfil Sokak’taki evde meydana geldi.

 
Olay yerinde hayatını kaybetti

İddiaya göre, su tesisatçılığından emekli Fevzi A., eşi Münevver A. ile bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışma sonucu Fevzi A. tabancasını alarak eşine 2 el ateş etti. Göğsünden ağır yaralanan Münevver A., olay yerinde hayatını kaybetti. Fevzi A. ise evden çıkarak olay yerinden uzaklaştı.

4 çocukları vardı

Fevzi A., polis ekipleri tarafından kısa sürede gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Münevver A.'nın cenazesi ise olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. 4 çocukları olduğu öğrenilen A. çiftinin uzun zamandır kıskançlık nedeniyle tartışma yaşadıkları öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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cinayet , sivas
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