Sivas'ta korkutan deprem

Sivas'ın Gürün ilçesinde saat 20.19'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD Sivas'ın Gürün ilçesinde saat 20.19'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 5.3 km olarak kaydedildi.

‘Genel hayatı etkileyen afet bölgesi’ ilan edilmişti

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

“Ağır hasarlı binalardan eşya alımı yasaklanmış durumda. Çünkü her hangi bir artçı sarsıntıda yıkılma riski var. Depremlerin merkez üslerine yakın illerin ilçelerinde de bir takım hasarların olduğunu görüyoruz. Niğde, Sivas Gürün, Kayseri’nin bazı ilçelerinde hasarlı binaların olduğuna dair bilgiler var. Buradaki hasar tespit çalışmaları da devam ediyor. Sivas’ın Gürün ilçesi de ‘genel hayatı etkileyen afet bölgesi’ olarak ilan edilmiş durumda”