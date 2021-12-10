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Sivas'ta patlama: Çok sayıda yaralı var

Sivas'ta patlama: Çok sayıda yaralı var

Sivas'ta Körtuzla'da hurda kamyonundan düşen oksijen tüpü patladı. Sızan gazdan etkilenen 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ta hurdalıkta tüpten sızan gazdan zehirlenen 10 işçi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Körtuzla köyü mevkisinde bulunan özel firmaya ait hurdalığa malzeme toplamaya gelen kişilerin aracındaki sanayi tipi tüp yere düştü.

 Tüpten sızan hidrojen sülfür ve karbonmonoksitten 10 işçi etkilendi.

Zehirlenen işçilerin bir kısmı kendi imkanlarıyla, bir kısmı da bölgeye sevk edilen ambulanslarla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

İşçilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Etiketler patlama sivas
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