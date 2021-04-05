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Sivas'ta, STK'lardan 104 amiral hakkında suç duyurusu

Sivas Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri, 104 emekli amiralin ortak yayımladığı bildiriye tepki göstererek, suç duyurusunda bulundu.

Sivas'ta Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri, 104 emekli amiralin bir araya gelerek, yayımladığı bildiriye tepki gösterdi. Sivas Adliyesi önünde toplanan platform üyeleri, 104 amiral hakkında suç duyurusunda bulundu. Dilekçelerini savcılığa teslim eden STK temsilcileri, daha sonra adliye önünde basın açıklaması yaptı.

Grup adına açıklamalarda bulunan Memur-Sen İl Temsilcisi Halil İbrahim Temiz, şöyle konuştu:

"Milletin inancından iradesinden medeniyet değerlerinden kopmuş, millete yabancılaşmış bir zihniyetin taşıyıcısı olan bu asker emeklilerinin aktif görevde oldukları dönemde neye hizmet ettikleri herkesçe bilinmektedir. 'Deniz Kuvvetleri emeklisi’ sıfatıyla yayınladıkları bildiri içerik itibariyle göstermiştir ki bunlar olsa olsa amiral eskisidir. Eski düzenin kafasını konuşturan bu vesayet mankurtları, Kanal İstanbul ve Montrö anlaşmasına dair cümleler üzerinden ‘fikir beyanı’ adı altında çeşitli iletişim kanallarından gece yarısı deklare ettikleri muhtıra çağrışımlı bir açıklamayla siyasete ve millet iradesine müdahale etme niyetlerini beyan etmişlerdir. 15 Temmuz’da kursaklarında kalan heveslerini, FETÖ ayarlı açıklamanın satır aralarına gizlenmiş bir şekilde görüyor, kirli niyetlerini not ediyoruz. 15 Temmuz gecesi bütün vahşetiyle uygulanan ihanet planlarının milletimizin çelik göğsüne çarparak nasıl suya düştüğünü hatırlıyor, bu açıklamayla aşikar edilen kirli niyetlerin de aynı şekilde milletin maşeri vicdanında mahkum edilerek tarihin kirli sepetine gönderildiğini, gönderileceğini ilan ediyoruz. Türkiye artık darbecilerden hesap sorulan bir ülkedir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, amiral eskileri ve açıklamaları hakkında soruşturma başlatmış olmasını yerinde buluyor, faillerle birlikte iştirakçileri ve azmettiricileri de ortaya çıkaracak bir hukuki sürecin işleyeceğine inanıyoruz."

Etiketler suç amiral stk
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