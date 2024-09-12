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Sivas'ta trafik kazası: 1'i ağır 7 kişi yaralandı

Sivas'ta trafik kazası: 1'i ağır 7 kişi yaralandı
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Sivas’ın Kangal ve Koyulhisar ilçelerinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1’i ağır, 7 kişi yaralandı.

Sivas’ın Kangal ve Koyulhisar ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 1’i ağır, 7 kişi yaralandı.

Kangal’daki kaza saat 17.00 sıralarında Sivas- Malatya karayolu Örencik köyü yakınlarında meydana geldi. H.A. (37) yönetimindeki 63 EK ... plakalı otomobil ile A.Ş. (20) idaresindeki 60 YC ... plakalı otomobil Örencik köyü yakınlarında çarpıştı. Kazanın haber verilmesiyle olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ambulansla Kangal Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan A.Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Sivas'ta trafik kazası: 1'i ağır 7 kişi yaralandı - Resim : 1Diğer kaza ise saat 17.30 sıralarında Koyulhisar- Reşadiye karayolu üzerinde meydana geldi. M.Y. (60) yönetimindeki 06 BG .... plakalı otomobil köy girişinde plaka tanıma sistemi panosuna çarptı. Kazanın haber verilmesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulanan Ö.Y. (48), S.Y. (45), H.Y. (60) ve G.Y. (75) yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Koyulhisar İlçe Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sivas'ta trafik kazası: 1'i ağır 7 kişi yaralandı - Resim : 2Her iki kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Etiketler Sivas Sivas trafik kazası Kangal Koyulhisar
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