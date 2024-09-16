Sivas'ta yolunu kaybeden güvercinler böyle kurtarıldı
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Sivas'ta havalandırma boşluğu ve aspiratöre sıkışan iki güvercin ekiplerin müdahalesi ile kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre ilk olay, Çayyurt Mahallesi Tek Mezar Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bir apartmanın çatısından içeri giren güvercin, bir evin aspiratör bacasına girdi.
UZUN UĞRAŞLAR SONUCU BULUNDUĞU YERDEN ÇIKARDI
Bacada mahsur kalan güvercin, bulunduğu yerden çıkamadı. Bacadan seslerin geldiğini fark eden ev sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Eve gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu güvercini bulunduğu yerden çıkardı.
HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDA MAHSUR KALDI
Aynı gün yaşanan bir diğer olay ise Şeyh Şamil Mahallesi Şehit Fevzi Delibaş Sokak'ta meydana geldi. Apartmanın bacasından girdiği düşünülen güvercin havalandırma boşluğunda mahsur kaldı.
DOĞAYA BIRAKILDI
Güvercinin sesini duyan ve çıkamadığını fark eden apartman sakinleri durumu itfaiye ekiplerine iletti. Mahsur kalan hayvanı havalandırma boşluğundan kurtaran itfaiye ekipleri her iki güvercini de doğaya bıraktı
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