Siverek Belediyesine silahlı saldırı! Çok sayıda ekip sevk edildi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçe belediye binasına kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş açıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Son dakika haberi: Şanlıurfa'da Siverek ilçe belediye binasına silahlı saldırı düzenlendi. Başkanlık makamının hedef alındığı saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

BELEDİYE BİNASINA ATEŞ AÇILDI

Olay, sabaha karşı Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaşandı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından belediye binasına ateş açıldı. Başkanlık makamının hedef alındığı saldırıda mermilerden biri Belediye Başkanı Ayşe Çakmak’ın odasının camına isabet etti. Saldırıda yaralanan olmazken olay yerine giden polis ekipleri, bölgede inceleme yaparak saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Geçen sene de belediyede silahlı kavga yaşanmış, kavgada başkanın hukuk danışmanı Selçuk Yıldızoğulları bacağından yaralanmıştı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.