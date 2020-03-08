Siyasilerden ''Dünya Emekçi Kadınlar Günü'' paylaşımları !

Siyasilerden, Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle peş peşe mesajlar gelmeye devam ediyor.



Siyasiler sosyal medya hesaplarından "Dünya Emekçi Kadınlar Günü" için paylaşımda bulundular.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Fırsat eşitliğinin sağlandığı, kadınların hayatın her alanında güçlü ve etkin olduğu bir Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

Hayata can, canını hayata katan tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Türkiye; düşünen, üreten, seven ve sevilen kadınlarıyla yükselecektir. İnanıyorum ki kadınlar güçlü kaldığı sürece bu ülke koşacaktır.

Parti kurma hazırlığı içerisinde olan Ali Babacan ise, "Hayata can, canını hayata katan tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Türkiye; düşünen, üreten, seven ve sevilen kadınlarıyla yükselecektir. İnanıyorum ki kadınlar güçlü kaldığı sürece bu ülke koşacaktır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadınlar Günü mesajında "Fedakarlıkları, emekleri, sevgileri ve mücadeleleriyle geleceğimizin şekillendirilmesinde hayati role sahip olan, insanlığın ilk öğretmeni kadınlarımızın, #8MartDünyaKadınlarGünü’nü tebrik ediyorum" dedi.