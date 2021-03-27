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  3. Siz uyurken dolar uyumuyordu! Dolar/TL'de 8,13 de görüldü!

Siz uyurken dolar uyumuyordu! Dolar/TL'de 8,13 de görüldü!

Türk piyasalarındaki dolar dalgalanması tüm hızla devam ediyor. Gündüz atak yaparak 8'in üstüne çıkan dolar kuru, gece saatlerinde herkesten habersiz 8,13 liraya TL’ye yükseldi.

Türk piyasaları, dolar kurundaki hareketliliği dört gözle takip ediyor. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın görevden alınmasının ardından Asya piyasalarında yaşanan hareketlilik ile başlayan süreç devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda düşüş trendine giren dolar, yeniden hızlı bir şekilde yükselmeye başladı.

DOLAR GECE GECE BİR ANDA YUKARI FIRLADI 

Son olarak gün içinde dolar 8 liranın üzerinde seyretti. 1 Amerikan dolarının Türk lirasına karşılığı 8.02 ile 8.05 arasında gidip geldi. Ancak asıl hareketlilik, herkesten habersiz şekilde akşam saatlerinde yaşandı.

Akşam saatlerinde dolar, birden yukarı fırladı. Verilere göre dolar şu anda, 8.13 TL’den işlem görüyor. Uzmanlar, doların seyrinin bu şekilde devam etmesi durumunda, Türk ekonomisinin ciddi sorunlarla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunuyor.

Türkiye'de piyasaların kapalı olmasına rağmen, uluslararası piyasalarda Dolar 8,08 TL'den, Euro 9,56 TL'den, Sterlin 11,24 TL'den, gram altın ise 450 TL'den fiyatlanıyor.

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