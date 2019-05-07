''Size cesaret vereceğim'' dedi, aşağı atladı

Antalya’nın turizm destinasyonlarından Köprülü Kanyonda, eğlence amaçlı 35 metre yükseklikteki tarihi taş köprüye çıkan bir adam, etrafına toplanan gençlere, ‘size cesaret dersi vereceğim” deyip alkışlar eşliğinde nehre atladı. Şans eseri yaralanmayan şahıs, suyun yüzüne çıkınca da gençlere el salladı.



Manavgat ilçesindeki önemli turizm destinasyonlarından Köprülü Kanyondaki M.S. 2. yüzyılda kesme taştan inşa edilen 35 metrelik tarihi köprüye çıkan bir erkek şahıs, bölgeyi gezmeye gelen gençlerin önünde akıl olmaz bir olaya imza attı. Geçtiğimiz Mart ayının sonlarında çekildiği tahmin edilen görüntülerdeki kişi, köprüdeki taş korkuluklara çıktı. Şahıs daha sonra ’Sizin için atlayacağım’ diyerek Köprüçay Nehri’ne atlayacağını söyledi. Gençlerin, ‘atlama’, ‘bizim için değmez’ ikazlarına aldırış etmeyen şahıs, ‘Gençliğin başaramayacağı şey yok. Size cesaret dersi vereceğim’ dedikten sonra, ‘Ne Mutlu Türküm Diyene’ diyerek gençlerin alkışları içerisinde 35 metreden nehre atladı. Atlamasından bir süre sonra su yüzüne çıkarak el sallayan şahsa, gençler de yine alkış tutarak karşılık verdi.



Tüm bu anlar ise bölgedeki bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.



















