Skandal! Gazeteci İbrahim Karagül, Özgür Özel'e saldırıyı övdü

Gazeteci İbrahim Karagül, CHP lideri Özgür Özel'in saldırıya uğramasıyla ilgili tepki çeken bir paylaşım yaptı. Karagül, tepkiler üzerine paylaşımını sildi.

İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesinin yazarı İbrahim Karagül, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yumruklu saldırıya uğramasıyla ilgili skandal bir yoruma imza attı.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tören çıkışında saldırıya uğradı. S.T. (66) adlı bir kişi, Özel'e yumruk attı. Saldırgan, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

İBRAHİM KARAGÜL'DEN SKANDAL PAYLAŞIM

Çirkin saldırının ardından gazeteci İbrahim Karagül'ün paylaşımı tepki çekti. Karagül, ''Bu adam sürekli bir yerlerde dayak yiyor. Ya ayağını kırıyorlar ya yüzüne tokat atıyorlar. İnsanın bazen bunları hak etti diyesi geliyor'' ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada gelen tepkiler üzerine İbrahim Karagül, söz konusu paylaşımı sildi.