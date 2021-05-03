Skandal görüntüler! Polis ceza yazmak yerine evlerine bıraktı

17 günlük tam kapanma sürecinde sokağa çıkma yasağını deldiği için birçok vatandaşa ceza uygulanırken, sosyal medyada yayılan skandal görüntüler büyük tepki çekti.

'Tam kapanma' sürecinde birçok yurttaş kurallara uymadığı için cezaya maruz kalırken, sokağa çıkma yasağını delen iki genç kadın polis tarafından evlerine bırakıldı.

Polisin "arabada iki tane güzel kız var şimdi onları indiriyorum" demesi dikkat çekti.

Tam kapanma sürecinde evinin önünde araba yıkayan adamdan denize giren Türk vatandaşına kadar pek çok kişiye ceza yazılması sosyal medyada çok konuşuldu.

Bununla birlikte pandemi yasaklarının delindiği otellerde verilen partiler de gündeme geldi. Ancak bu defa sosyal medyanın gündemine çok farklı bir video düştü.

Tam kapanmada sokağa çıkma yasağını delen iki genç kadın, polis tarafından hiçbir ceza uygulanmaksızın evlerine bırakıldı. O anları kaydeden kadınlardan biri "Aşığım Türk polisine, ceza yazmak yerine evimize bıraktı" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Polisin o sırada gerçekleştirdiği konuşmada "Arabada iki güzel kız var şimdi onları indiriyorum" demesi dikkat çekti.

HERKESE FARKLI KURAL MI?

Söz konusu videonun kısa sürede yayılmasıyla "keyfi ceza" gündeme geldi. Kapanma dönemindeki kuralların herkese göre farklı olduğunu söyleyen yurttaşlar tepkilerini dile getirdi.

Polislerin ve arabaya binen kadınların kimliği tespit edilemezken, konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı da henüz bir açıklama yapmadı.

Gerçek Gündem