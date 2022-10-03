Skandal görüntüler: Rakı sofrasında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yaktılar...

Sosyal medyada hızla yayılan ve tepki çeken Kur'an-ı Kerim'i yakma görüntülerine Süleyman Soylu'dan açıklama geldi.

İzmir'in Çiğli ilçesinde içki sofrasında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp ateşe veren 2 kişi, o anları sosyal medyadan paylaştı. Sosyal medyada infial yaratan görüntüler çok sayıda kullanıcının tepkisini çekti. Kutsal kitaba zarar vermekle kalmayıp İslam'a ve Müslümanlara da hakaret eden şüpheliler belirli bir süre geçtikten sonra skandal videoyu sosyal medya hesaplarından sildiler.

26 Eylül günü sosyal paylaşım sitesine düşen görüntüler, izleyenleri şoke etti. Çiğli ilçesinde bir evde çekildiği anlaşılan görüntülerde, içki sofrasında 2 kişinin dini değerlerle alay ettiği, içlerinden birinin Kur'an-ı Kerim'i yırtıp ateşe verdiği görüldü.

SKANDAL VİDEOYU SİLDİLER

Kutsal kitabı yırtıp yakan kişiyi cep telefonu kamerasıyla videoya alan kişinin de İslam'a ve Müslümanlara yönelik hakaret ettiği anlar görüntülere yansıdı. İslam'a ve Müslümanlara küfür ve hakaret yağdıran şahısların, daha sonra videoyu hesaptan sildikleri tespit edildi.

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

26 Eylül tarihli videonun gündem olması üzerine savcılık, olayla ilgili harekete geçti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet'in 2 kişinin kimliklerini tespit ettiğini ve savcılık kararıyla şahısların gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Soylu sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İzmir'de Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan iki edepsizin kimlikleri Emniyet Teşkilatımızca tespit edildi ve savcılık talimatı ile gözaltına alındılar..."