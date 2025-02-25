Skandal iddia: AFAD'ın depremzedelere gönderdiği yataklarda AIDS'li fuhuş yuvasının çıktı

2023 yılı 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 53 bin 537 canımızı yitirmemize yol açan asrın felaketinin ardından AFAD tarafından bölgeye gönderilen yardımlar içerisinde bulunan bazı eşyaların fuhuş yapılan ve AIDS tespit edilen bir masaj salonunda kullanıldığı iddia edildi.

Önceki yıl 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay'da peş peşe meydana gelen asrın felaketinde 11 ilimiz yerle bir olmuş, 50 binden fazla can hayatını kaybetmişti.

Asrın felaketi olarak tarihe geçen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin yarattığı büyük yıkımın ardından bölgedeki bir taraftan yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ederken bölgedeki yaralar da hala tam olarak sarılmış durumda değil...

En büyük yıkımın yaşandığı illerimizin başında gelen Hatay'da depremzeler için gönderilen yatak, battaniye gibi yardımların fuhuş yapılan bir masaj salonunda kullanıldığı öne sürüldü.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Murat Ağırel çok büyük bir skandalı gündeme taşıdı. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Murat Ağırel, 'Bakın bir olay yakaladım. İlk başta inanamadım.' diyerek skandalı köşesine taşıdı.

Ağıral, AFAD'ın depremzedeler için gönderdiği yatak, battaniye ve mobilyaların fuhuş yapılan bir masaj salonunda kullanıldığını iddia etti. Ağırel ayrıca deprem bölgesine yardım olarak gönderilen bu malzemelerin yakalandığı masaj salonundaki kadınlara yapılan tahlil sonucunda 8 kadının çoğunun da AIDS şüphesiyle karantinaya alındığı öne sürdü.

Ağırel, yazısında, "AFAD’ın depremzedelere dağıtması için gönderdiği yatak, battaniye ve diğer yardımlar; Hatay/Altınözü ilçesinde hem de kendisine AFAD yetkilisi diyen kişinin marifeti ile fuhuş yapılan masaj salonunda kullanıldı" ifadesini kullandı.

Savcılığa verilen dilekçede de AFAD’a fatura edilerek ödemesi yaptırılan ürünlerin, spor müdürü olarak görev yapan A.Z’nin ilçe merkezinde bulunan, sahibi olduğu lokantaya monte ettiği belirtildi.

AFAD'ın depremzedelere dağıtılması için gönderdiği yatak ve battaniyelerin Hatay'ın Altınözü ilçesinde kendisine 'AFAD yetkilisi diyen bir kişi tarafından fuhuş yapılan masaj salonunda kullanıldığını belirten Ağırel, 'Bu görüntüleri görene kadar mümkün değil demiştim. Polis ve jandarma hem masaj salonu görünümlü fuhuş yerine sonra da Hatay Altınözü İlçe Spor Müdürlüğü’nde görevli kişinin işyerine ve çiftliğine baskın yaptı. Baskında AFAD’a fatura edilerek bedelleri ödettirilen ürünler ve malzemeler çıktı. Olay bununla da bitmemiş. Personel de bu kişi hakkında ifade vermiş” ifadesini kullandı.

AFAD yetkilileri ile de görüştüğünü belirten Ağırel "Kişiden ve olaydan haberleri yoktu. İncelediklerinde bu kişinin kadrosunun AFAD’da olmadığını beyan ettiler. Polis, bu ilçe spor müdürünün evine ve işyerine baskın yapmış. Skandal daha da büyümüş. Ortaya AFAD tarafından bedeli ödenmiş yüzlerce malzeme çıkmış." dedi.

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