Skandal iddia: ''BTK'daki e-imza şifelerini ele geçirdiler''

Türkiye'de bir süre önce e-imza kullanılarak para karşılığı sahte üniversite diploması ve sürücü belgesi elde edildiğinin ortaya çıkmasının ardından şimdi de BTK'nın tüm e-imza kullanıcılarının şifrelerinin saklandığı veri havuzunun hacklendiği öne sürüldü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü elektronik imza (e-imza) skandalıyla ilgili soruşturması kapsamında bazı suç örgütlerinin ülke genelinde e-imza kullanılarak para karşılığı sahte üniversite diploması ve sürücü belgesi oluşturdukları ortaya çıkmış ve söz konusu soruşturmada e-imzası kullanılan kişiler arasında BTK Başkanı’nın da olduğu ortaya çıkmıştı.

Bunun ardından, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) bir skandal daha olduğu iddia edildi.

Gazeteci Tolga Şardan'ın T24'teki köşe yazısında "BTK’de ülke genelinde tüm e-imza kullanıcılarının şifrelerinin saklandığı veri havuzu patlatıldı" iddiasını ortaya atıt.

Şardan yazısında, "Veri havuzundaki bilgilerin başkaları tarafından ele geçilmesinin anlamı, tüm ülkede e-imza kullanarak işlem yapan elektronik imza sahiplerine ait şifrelerin çalınmış olması! Okuduğunuz gelişme, savcılığın yürüttüğü soruşturmadaki tespitlerin epeyce ötesinde bir durum maalesef. Her kim veya kimler e-imza şifrelerini ele geçirdiyse, elektronik imza kullanıcılarını çok sıkıntılı günlerin beklediğini belirteyim. Artık, bilgisayarına aparat takarak elektronik imzasıyla işlem yapan hiçbir kullanıcı güvende değil." ifadelerini kullandı.

Tolga Şardan'ın yazısının tamamı için...