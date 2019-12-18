Skandal iddia! Simit Sarayı'nın patronu teşvikle uçak mı aldı ?

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, “500 milyon dolar borcu olan ve devletten 20 milyon dolar teşvik alan bu işadamı 15 milyon dolara uçak satın alıp teşviği yiyor, lüks ve şatafat içinde yaşıyor. Şimdi yükünü millet sırtlayacak. Öyle yağma yok'' dedi. Dikbayır, 500 milyon doların emeklilikte yaşa takılanların sorununun çözümü için gereken kaynağın beşte biri olduğunu vurguladı.

Tank fabrikasına 50 milyon dolar yok, batık simitçiye 250 milyon dolar var