Skandal karar! Mansur Yavaş'ı ziyaret eden dünya şampiyonları disiplinlik oldu

Tarihinde ilk kez Dünya şampiyonu olan Ampute Milli Takımı oyuncuları, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı ziyaret edince Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

9 Ekim'de yapılan karşılaşmada Angola Ampute Milli Takımı'nı 4-1 yenerek tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonu olan Ampute Milli Takımı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın daveti üzerine 8 Kasım'da kendisini makamında ziyaret etti.

Ziyaret sırasında 12 ampute futbolcu ve 3 teknik adamla sohbet eden Yavaş, ekibi kutlayarak “Başarınızdan gurur duydum” dedi. Ampute milli takımı oyuncularının ödüllendirilmesi konusunda izin için ilgililere talimat verdiği belirtilen Mansur Yavaş, ziyareti sosyal medya hesabından paylaştı. Ampute ekibi de Yavaş'a “06 Mansur Yavaş” yazılı bir forma hediye etti.

Ancak, bu ziyaretin ardından sürpriz bir gelişme yaşandı. Milli takımdaki 12 futbolcunun kulüpleriyle 3 teknik adama Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanlığı tarafından haklarında disiplin soruşturması başlatıldığını belirten bir yazı gönderildi. Disiplin Kurulu Başkanı Avukat Oğuz Altınkaynak imzasıyla gönderilen tebligatta şu ifadelere yer verildi: “Kulübünüz sporcularından. Federasyonumuz yetkililerinin izni ve bilgisi olmaksızın milli takım forması/eşofmanı ile çeşitli programlara katıldığı tespit edilmiştir. Adı geçen sporcular, tedbirsiz olarak disiplin kuruluna sevk edilmiş olup, adı geçenlerin yazılı savunmalarının iş bu yazımızın tebligatından üç gün içerisinde federasyonumuzun …….. nolu faksına gönderilmesini, savunma vermediği takdirde savunmadan vazgeçmiş sayılarak hakkında dosyadaki mevcut bilgi ve belgeler ile nihai karar verileceğinin bilinmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.”

FEDERASYON ZİYARET SONRASI UYARI YAYINLADI

Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu ise, Ampute Milli Takımı'nın Mansur Yavaş'ı ziyaretinden iki gün sonra web sitesine resmi kurum ve kuruluşlar, belediyelerin de aralarında bulunduğu kişi ve kurumlardan gelecek ziyaret talep ve kabullerin federasyon başkanlığının bilgisi ve programı dahilinde yapılması gerektiğini belirten bir uyarı mesajı yayınlandı. Mesajın Ampute Milli Takımı'nın dünya şampiyonu olmasının üzerinden 1 ay geçtikten ve takımın Mansur Yavaş'ı ziyaretinden ise 2 gün sonrasında yayınlanması da manidar bulundu.