Skandal olay: Polis rozetini kullanarak dehşet saçtı

Niğde'de yaşanan olayda iddialara göre bir polis, ekip arkadaşlarını da yanına alarak, eşinin otobüste tartıştığı bir kadına baskına gitti.

Halk otobüsünde iki kadın arasında yaşanan tartışma, kadınlardan birinin eşinin polis olması nedeniyle çığırından çıktı. Ekip arkadaşlarıyla birlikte, eşiyle tartışan kadının önünü kesen polis, yanında çocuğu bulunan kadına şiddet uyguladı.

İddialara göre, 10 yaşındaki çocuğunu hastaneye götüren bir kadının önü polis ekiplerince kesildi. Otobüste bir kadınla tartışma yaşayan anneyi gözaltına almaya çalışan polis, genç anneye şiddet uyguladı.

Show Haber'de yer verilen habere göre, 10 yaşındaki çocuğa ve anneye dehşeti yaşatan polisin, genç annenin otobüste tartıştığı kadının kocası olduğu iddia edildi.

Öte yandan olay yerine gelen kadının kocası da öfkeli polis tarafından tartaklanıp ters kelepçe yapıldı.

"BEN POLİS EŞİYİM"

Mağdur kadın, olayın öncesindeki tartışmaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bir polis eşiyle tartıştık diye biz nasıl bu konulara geldik. Ben olayın şokundayım. Telefonla konuşuyordum. Yanımda oturan bayan, 'Herkes seni dinlemek zorunda değil. Biraz sessiz konuş, kulağımıza kulaklık takıyoruz hala sesini duyuyoruz' şeklinde söylenmeye başladı. Sonrasında ise, 'Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben polis eşiyim' dedi.

Olay anına ilişkin konuşan kadın sözlerine şu şekilde devam etti:

"Saçımdan tuttu. 'Bırak' diyorum bırakmıyor. Kızım o anda ağlama krizine girdi. Eşime de ters kelepçe yaptılar. Eşime vurdular, yere düşürdüler."

Olay sonrası mağdur kadın, polislerden ve tartıştığı kadından şikayetçi oldu.