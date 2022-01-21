Skandal! Şehit mezarı için para istediler

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Rize’nin Fındıklı ilçe Belediyesi’nden şehit mezarlığı, mahalle mezarlığı ve yurttaşların kendi imkanıyla açtığı yol için, “ecrimisil (kira bedeli) ve kamulaştırma bedeli” istedi.

Fındıklı Belediye Başkanı CHP’li Ercüment Şahin Çervatoğlu, “Vakıflar Genel Müdürlüğü Şehit Mezarına, mahalle mezarlığına ve yüzyıllık işleyen yola ecrimisil ve kamulaştırma bedeli isteyerek ne yapmak istiyor?” diye sordu. Bedel istenmesine Çervatoğlu, “Ülkesi için gözünü kırpmadan canını veren şehit mezarlığına bedel biçilemez” sözleriyle tepki gösterdi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2016 yılında istediği bedeller için dava açarken, CHP’li Ercüment Şahin Çervatoğlu, yazılı açıklama yaparak talebe tepki gösterdi.

“Vakıflar Genel Müdürlüğü Şehit Mezarına, mahalle mezarlığına ve yüzyıllık işleyen yola ecrimisil ve kamulaştırma bedeli isteyerek ne yapmak istiyor?” diye soran Çervatoğlu, “İlçe ve belediye oluşumuzdan çok öncesinde mezarlık alanı ve cami alanı olarak vakfedilen arazi ile yaklaşık yüzyıldır atalarımız tarafından kazma kürekle ve meci (imece) ile açılmış, köylere tek ulaşım yolu olarak bilinen yola ilişkin Vakıflar Genel Müdürlüğü Fındıklı Belediyesi’ni ecrimisil (Kira bedeli) ve kamulaştırma bedeli için 2016 yılında dava etmiştir” dedi.

İlçede, kadastro çalışmalarının yakın zamanda tamamlandığını hatırlatan Çervatoğlu, “Kadastro çalışmaları sırasında bu alanlar her ne kadar yol, cami ve mezarlık alanı olarak işlenmek istense de Vakıflar Genel Müdürlüğü cami dışında kalan alanları kendi tapu kayıtlarına ekletmiştir. Daha sonra Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nü görevlendirerek 2016 yılında 2016/18 esas sayısıyla Fındıklı Belediyesine ve mahalle halkına dava açmış, ancak bugüne kadar geçmiş AKP belediyesi yönetiminde herhangi bir işlem yapılmamış, bugün ise Fındıklı Belediyesi’nden ecri misil ve kamulaştırma bedeli istemektedir” sözleriyle talebi eleştirdi.

CHP’li Çervatoğlu’nun konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

“UZUN YILLARDIR MEZARLIKTA PATİKA YOL OLARAK VAR

Mahalle ve köy yolu olarak 11 nolu parsel yüzyıldır yol iken tapu kayıtlarına bahçe olarak işlenmiş, yine uzun yıllardır mezarlıkta patika yol olarak var olan 12 nolu parsel bahçe olarak işlenmiş, bizzat devletimiz tarafından şehidimizin yattığı mekân olan 18 nolu parsel de mezarlık olarak işlenmiştir.

ŞEHİT MEZARLIĞINA BEDEL BİÇİLEMEZ

Ülkesi için gözünü kırpmadan canını veren şehit mezarlığına bedel biçilemez. 14 köyün ve mahallemizin ulaşımını sağlayan, atalarımız tarafından kazma küreklerle meci (imece) ile yapılan yola bedel biçilemez. Atalarımızın yüzyıldır yattığı mezarlara bedel biçilemez. Vakıflar Genel Müdürlüğünün yıllarca bekledikten sonra 2019 yılında Cumhuriyet Halk Partili bir belediyenin yönetime gelmesinin ardından belediyemizden bedel istemesi de ayrıca manidar bir durumdur.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELİYLE KAYNAKLARIMIZ DAHA DA ZAYIFLATILMAK MI İSTENMEKTEDİR?

Belediyemizin vermiş olduğu hizmetler çok zor koşullar altında yürütülmektedir. Bu zorluklar tüm halkımız tarafından bilinirken, Vakıflar Genel Müdürlüğü eliyle kaynaklarımız daha da zayıflatılmak mı istenmektedir? Belediyemizin bu alanlara ilişki ne kamulaştırmaya bütçesi vardır ne de takas yapmaya arazisi. Vakıflar Genel müdürlüğü halka rağmen gerek mezarlığı, 100 yıldır kullanılan yolu, devlet tarafından yapılan şehit mezarlığımızı kaldırmak istiyorsa buyursun kaldırsın. Aynı Vakıflar Bölge müdürlüğü ilçemiz sınırları içerisinde (ilgili alana çok yakın bir bölgede) 5 dönüm araziyi ilçe mezarlığı olarak istememize rağmen belediyemize vermemiş, bir şahısla kiralamıştır.

CHP’Lİ BİR BELEDİYENİN DAHA CEZALANDIRILMASI İSTENMEKTEDİR

Şahıslara ne amaçla kiralandığı bile belli olmayan vakıf arazileri varken bizlerden mezarlarımızın ve yolumuzun bedeli bir kez daha istenmektedir. Oysa bu bedeli atalarımız ve şehitlerimiz canlarıyla ve emekleriyle bizim için ödediler. Bugün Fındıklı Belediyesini temsilen hâkim huzuruna çıkmamız, yola, mezarlıklara ve şehit mezarlığına bedel biçilir olduğunu görmemiz bizi derinden üzmüştür, utandırmıştır. Böyle bir uygulamayla son zamanlarda kamuoyunda çok sık olarak duyduğumuz CHP’li bir belediyenin daha cezalandırılması istenmektedir. Bu dava Fındıklı halkına karşı yürütülen bir davadır. Bölgemizde böyle bir başka bir dava var mıdır? Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün bir an önce izlediği bu yanlış yoldan dönmesini ve halka hizmet için tüm imkansızlıklara karşı hizmet üreten Fındıklı Belediyesine ayrımcı davranmamasını bekliyoruz.”

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