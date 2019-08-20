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  3. 20 Ağustos 2019 13:28

Skandal video ! Menzil şeyhini böyle karşıladılar !

Menzil şeyhi katıldığı bir programda “Yollara sular dökün, O geliyor. Yol verin, açılın, savulun, beri durun. Yüzü apak, nur yüzlümüz geliyor.” anonsuyla çağrılması sosyal medyada #tarikatlarkapatılsın hashtag ‘ı ile gündem oldu.

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Menzil şeyhine düzülen methiyeler böyle başladı. Önünde el pençe divan duranlar Cumhuriyet Türkiye’sinde tarikat yapılanmasının hangi boyutlara geldiğini bir kez daha düşündürmeye itiyor. Şeyhin bu görüntüleri sosyal medyada #tarikatlar kapatılsın hashtag ‘ı ile gündem oldu.

Yol verin, açılın, savulun, beri durun

Video da bir programa katılan şeyhin el pençe divan nasıl karşılandığını gösteriyor. Görüntülerde programa katılmak için gelen şeyh için “O geliyor O… Yollara sular dökün… Yarimiz, ay parçamız, sevgilimiz geliyor. Yol verin, açılın, savulun, beri durun. Yüzü apak, nur yüzlümüz geliyor.” denildiği duyuluyor.

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