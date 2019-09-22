Skandalın böylesi... Camide ''CHP Zulmü'' kitabı sergileniyor

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde görev yapan bir imamın, sosyal medya hesabından CHP’yi şeytana benzeterek skandal bir paylaşımda bulunmasının yankıları sürerken, Diyanet’e bağlı camilerin bünyesinde işletilen çay ocaklarının kitaplıklarında da CHP’yi karalayan kitapların sergilendiği ortaya çıktı.

KİTAPLIKTA “CHP ZULMÜ” ADLI KİTABI SERGİLİYORLAR

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal’ın Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafa göre, Bursa’nın Yıldırım ilçesindeki Sarı Camii’nin çay ocağının kitaplığında, “CHP Zulmü” isimli kitap yer alıyor.

Camiye ibadet etmek için gelenlerin vakit geçirdiği çay ocağının kitaplığında Rüştü Maviçiçek imzalı, CHP’yi hedef alan kitabın bulundurulmasına tepki gösteren Tanal, camilerin siyasi propaganda alanı olmaması gerektiğini vurgulayarak, “Aynı kıbleye yönelen, aynı dine inanan insanların namaz kıldıkları camilerde siyasi iktidarlarının devamını sağlamak için kutuplaştırma, ötekileştirme doğru değil” ifadelerini kullandı.