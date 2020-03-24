SMA hastası Nil Güleç hayata tutunmak için yardım bekliyor!

İşte https://www.gofundme.com/f/save-nil039s-life adresinde yayınlanan o yardım talebi:

İki çok yakın arkadaşım Ali ve Nihan Güleç’in kızı Nil Güleç için bir bağış kampanyası başlatıyorum. Nil, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip 2 hastası. Ona daha sağlıklı bir gelecek bırakabilmek için Amerika’da sadece 2 yaş altındaki bebekler için onaylanan ve 2.1 milyon USD bedelindeki Zolgensma isimli gen terapisini alması gerekiyor. Tedaviyi Amerika’da alacak. Tedavinin diğer maliyetleri ile birlikte toplanması gereken bağış miktarı 2.4 milyon USD’yi buluyor. Nil şuan 18 aylık ve malesef zamanımız çok kısıtlı. Yapacağınız tüm bağışlar bizim için çok değerli. Aşağıda ailesinin hikayesini paylaşıyorum. Bu kampanya sadece Nil’e adanmıştır.

Anne olacağınızı öğrendiğinizde tüm dünyanız değişir. O saniyeden sonra artık hayat bambaşkadır. Dünyaya yeni bir can getirmenin sorumluluğuyla, bebeğiniz için en iyi hayatı, en doğru eğitim koşullarını, en kaliteli sosyal ortamı ve de en sağlıklı hayatı sunmak için planlar yaparsınız. Bunu koşulsuz bir aşkla yaparken bir yandan da zaman su gibi akıp gitmesin, her anın tadına doyasıya varmak istersiniz.

Bağış yapmak çok kolay!



Buraya tıklayıp karşınıza gelen sitede "Donate Now" butonuna tıklayarak bağış miktarı belirleyerek Nil'in hayata tutunmasına yardım edebilirsiniz.



Doğum günü gelir kapıyı çalar. Doktorunuz deneyimsiz ellerinize minik bebeğinizi verir. İşte bu dünyanın en güzel en tarif edilemez hissidir. Bebeğinizle kurduğunuz bağ sizi hiç deneyimlemediğiniz bir konuda uzman yapar. Kendinize güvenmeye başlarsınız. Ve paylaştıkça ebeveyn olmanın keyfini çıkarırsınız. Doğum öncesinde aklınıza gelen tüm soru işaretleri artık cevabını hayatın bu doğal akışında cevap bulmaya başlar. Ve zaman bebeğinizle büyümenin, onunla ağlamanın ve gülmenin zamanıdır.

Ancak bir noktada siz farkında olmasanız dahi, bazen zaman tam tersine akar. Ve o andan itibaren bildiğiniz tek şey, gelecek planlarınızın çöktüğü, o güne kadarki ebeveynlik serüveninizin kökten değiştiği bir boyuta geçtiği ve kurduğunuz tatlı hayallerin kaygıya dönüştüğüdür. Çünkü gözünüzden sakındığınız bebeğinize ismini hiç duymadığınız nadir bir hastalık tanısı konmuştur. Spinal Müskuler Atrofi.

Önce inanmak istemezsiniz. Kalbiniz paramparça olur. Kendinizi suçlarsınız, çünkü dünyaya gelmek isteyen kişi bebeğiniz değildir. Bebeğiniz masumdur. Kalbiniz daimi bir pişmanlık yaşarken, doktorların devamlı söylediği cümle aklınızdan asla çıkmaz: “Bir an evvel tedaviye başlamalı!”. Çünkü her kaybettiğiniz saniye bebeğinizde bir motor nöron ölmektedir.

SMA, insanların yürüme, yemek ve nefes alma yeteneğini etkileyen şiddetli kas güçsüzlüğüne neden olan ilerleyici bir nöromüsküler hastalıktır. Ve bebeklerde 1 numaralı genetik ölüm nedenidir. Bu, sağkalım motor nöron gen 1'deki (SMN) bir mutasyondan kaynaklanır. Sağlıklı bir insanda bu gen, kaslarımızı kontrol eden sinirlerin işlevi için kritik olan bir protein üretir. SMN geni SMA’da bozuk olup hiç protein üretemediği için vücutta motor nöron kayıpları olur. Bunun sonucunda ise istemli kaslar iyi hareket edemez kuvvetsizlik ve kas zayıflığı (atrofi) görülür.

Nil şuan 18 aylık. FDA tarafından sadece 0-2 yaş bebekler için onaylanmış “Zolgensma” adlı bir gen terapisi mevcut bulunmaktadır. Ancak malesef ilacın bedeli 2.15 milyon dolar. Zolgensma, adeno ilişkili virüs vektörü tabanlı bir gen tedavisidir. Virüs vektörü, sağlıklı ve tam anlamıyla fonksiyonel insan SMN geni içermektedir. Sağlıklı geni taşıyan vektör SMN genini hedef almaktadır. Zolgensma'nın tek doz intravenoz (toplardamardan) uygulaması, çocuğun motor nöronlarında SMN proteininin üretilmesi ile sonuçlanır; bu, kas hareketini ve fonksiyonunu geliştirir ve SMA'lı bir çocuğun hayatta kalmasını sağlar.Tek seferlik tedavi ile yeterince şanslı olan hastaların hayatlarını kurtarabilir.

Nil kendi gücüyle ayağa kalkamıyor, yürüyemiyor. Ve bu gen tedavisi için üzerimizde ciddi bir zaman baskısı var. Nil’in ayaklandığı, arkadaşlarıyla birlikte koştuğu, ait olduğu toplumda özgüvenli biri olması, uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmesi için her gün her gece dua ediyoruz.

Anne baba olarak, bilmeden ve istemeden bu hastalığın taşıyıcısı olmanın getirdiği sorumluluğun altında her geçen gün kahroluyoruz, nefes alamıyoruz. Bu zorlu yolculuğumuzda bizimle birlikte yürüyecek ve Nil için motor nöron bağışlamak isteyen gönüllülere ihtiyacımız var. Umuyoruz ki sizlerin de desteğiyle Nil, bu gen terapiyi alacak şanslı bebeklerden biri olacak.

Eğer siz de Nil’in hayatını kurtarmak için bizlere yardımcı olmak isterseniz, bize destek verebilirsiniz.