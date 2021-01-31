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  3. 31 Ocak 2021 17:47

Soba zehirlenmesi: Yaşlı çiftten kahreden haber

Hatay'da kış aylarının gelmesinin ardından soba kullanımları artarken sobadan sızan karbonmonoksit gazı yaşlı çiftin ölümüne neden oldu.

Soba zehirlenmesi: Yaşlı çiftten kahreden haber
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Hatay'ın Hassa ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Küreci Mahallesi'nde Ömer (81) ve Hatice Balcı (76) çiftinden haber alamayan komşuları, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yerde baygın halde buldukları yaşlı çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini tespit etti.

Balcı çiftinin cenazeleri, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

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