Sobadan çıkan gaz üç kişiyi öldürdü !

Kars merkeze bağlı köydeki evlerine tatile giden çiftten haber alamayan yakınları, jandarmayı aradı. Çanakkale'de ise yalnız yaşayan orta yaşlı erkeğin yakınları sabah kurbanın cesedini buldu.
Kars'ta yaşayan Rahim Özkesemen ve eşi Sibel Özkesemen, merkeze bağlı Çerme köyündeki evlerine tatile gitti.
Çiftten haber alamayan yakınları, jandarmayı arayıp durumu bildirdi.
Jandarma ekipleri köylülerin yardımıyla eve girdiğinde Özkesemen çiftini hareketsiz halde buldu.
Sağlık ekipleri, çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirledi.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde de sobadan sızan gaz nedeniyle ölüm gerçekleşti.
Yeniçiftlik köyünde yalnız yaşayan Mehmet Bağcı'dan haber alamayan yakınları, sabah eve geldi.
Kapıyı kırarak içeri giren yakınları, Bağcı'yı yerde hareketsiz yatarken buldu.
Köye gelen 112 Acil Servis ekipleri Bağcı'nın sobadan sızan gaz nedeniyle öldüğünü tepit etti.