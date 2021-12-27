Sobayı tinerle tutuşturmaya çalışan 10 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde babasının iş yerindeki sobayı tinerle tutuşturmaya çalışan 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, 10 yaşındaki Doğan G., Gazi Mahallesi'ndeki babasının iş yerinde yalnız olduğu sırada sobayı yakmak istedi.
Sobayı tinerle yakmaya çalışan G.'ün çıkan alev sonucu giysileri tutuştu. Doğan G. olay yerinde hayatını kaybetti.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Dumanı gören çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
G.'ün cesedi otopsi için Çınar Devlet Hastanesine götürüldü. (AA)
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