Sofuoğlu'nun 1,5 yaşındaki çocuğu motosiklet kullandı, ortalık karıştı!

AK Parti Sakarya Milletvekili ve motosiklet sporcusu Kenan Sofuoğlu 1,5 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu'nun tek başına motosiklet kullandığı anları sosyal medya hesabından "Henüz 2 yaşında değil" notuyla paylaştı.

5 kez Supersport dünya şampiyonluğu bulunan AK Parti Sakarya Milletvekili ve motosiklet sporcusu Kenan Sofuoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı video tepkilere yol açtı.

Henüz 2 yaşında basmamış oğlu Zayn Sofuoğlu'na motosiklet kullanmayı öğreten Kenan Sofuoğlu, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Sofuoğlu bu paylaşımına "Henüz 2 yaşında değil" notunu da ekledi.

Zayn Sofuoğlu'nun hiçbir destek almadan motosikleti kullanması, izleyen herkesi şaşkına çevirdi.

Milletvekili Sofuoğlu, turu tamamladıktan sonra oğlunun yanına giderek tebrik etti.

Bu video, kısa sürede en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.