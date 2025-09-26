Soğuk Savaş sunucusu ve konuğu için istenen ceza belli oldu

Güzel şarkıcıdan şoke eden satırlar: ''Zorbalık, tehdit ve korku... boşanmak istiyorum''

Trump'ın Erdoğan'a rahip Brunson ile ilgili sözleri ortalığı karıştırdı: ''Bu nasıl bir utançtır''

Fenerbahçe'nin 35 milyon Euro'luk Kerem Aktürkoğlu transferi için soruşturma başlatıldı

Ünlü şarkıcı Güllü evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti, intihar iddiası ortalığı karıştırdı

Pazarcıların tartışması kanlı bitti: Pompalı tüfekle mermi yağdırdılar!

İstanbul'da 16 yaşındaki kız ile annesi bir kişiyi bıçaklayarak öldürdü

Yargıtay'dan tüm kiracılar ve ev sahipleri için bir emsal karar daha!

MasterChef'te kıyamet koptu! Çağatay, Mehmet Yalçınkaya'nın üzerine yürüdü!

Türkiye'nin yarım asırlık arazi davası: 5 milyar dolar değer biçildi!

Olası bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı anketi açıklandı

Trump: ''F35 ve F16'lar için anlaşma yapabiliriz, ancak Erdoğan önce bizim için birşeyler yapacak''

Erdoğan-Trump zirvesi sonrası açıklama geldi: İşte THY'nin Boeing'ten satın alacağı uçak sayısı

Milyonlarca kişinin IBAN numarası bu gece değişiyor!

CHP'nin kayyum itirazı davasında karar açıklandı

Beklenen kış erken geldi: Hava buz kesecek, çok sayıda ilimiz için sağanak alarmı verildi!

Adliye önünde ''tanık'' cinayeti! Kafasına sıktı

Ekrem İmamoğlu'ndan 7 yıl hapsi ve siyasi yasak istenen bilirkişi davasında çok konuşulacak savunma!

9 bin işçi çıkarmıştı... Elektronik ve beyaz eşya devi binlerce çalışanını daha işten çıkaracak!

Arabeskin kraliçesi Güllü'nün ölmeden önceki son anları ortaya çıktı

Caner Erkin sahada takım arkadaşına tokat attı!