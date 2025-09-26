  1. Anasayfa
Soğuk Savaş sunucusu ve konuğu için istenen ceza belli oldu

Soğuk Savaş sunucusu ve konuğu için istenen ceza belli oldu
Güncelleme:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Soğuk Savaş programı sunucusu Boğaç Soydemir ile konuk Enes Akgündüz hakkında düzenlenen iddianamede 2 isim için 4,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Youtube’da yayınlanan “Soğuk Savaş” isimli YouTube kanalındaki programda “İçki Tüm Kötülüklerin Anasıdır” hadisi üzerinden yapıldığı ileri sürülen yorum nedeniyle programın sunucusu Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz "Basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan tutuklanmıştı.

Soydemir ve Akgündüz hakkında iddianame hazırlandı. Soydemir ve Akgündüz hakkında "Basın ve Yayın Yoluyla Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme" suçlamasıyla düzenlenen iddianamede 4.5 yıla kadar hapisleri istendi.

Soğuk Savaş'ın sunucusu Boğaç Soydemir ve konuğu tutuklandı
Şahan Gökbakar tutuklama kararına isyan etti: ''Sapığı, arzısı, hırsızı, uğursuzu serbest''

 

 

