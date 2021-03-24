Soğuk ve karlı hava ne kadar sürecek ? İşte son hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son tahminlere göre; ülkenin büyük bir bölümünü etkisi altına alan soğuk ve karlı havanın, dört gün boyunca sürmesi bekleniyor.

Yağışların hafta sonuna kadar sürecek. Öte yandan İstanbul'daki kuvvetli poyraz hissedilen sıcaklıkları düşüyor, gündüz yağmur ve sulu kar var ancak gece İstanbul'un yüksek kesimlerine kar yağabilir. Ankara ve Bursa'da da kar yağışı var. İzmir yağmurlu ve rüzgarlı, Antalya'nın doğusunda sağanaklar kuvvetli.

Kuvvetli soğuk ve kar yağışının Türkiye genelinde 4 gün boyunca etkili olması bekleniyor.

İstanbul'da kuvvetli poyrazın etkisiyle hissedilen sıcaklıklar düşüyor. Gün boyu yağmur ve sulu kar yağışının etkili olması beklenen İstanbul'da gece yüksek kesimlere kar yağabilir.

KARIN ARDINDAN YAĞMUR

Öte yandan Marmara Bölgesi genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışları etkisini sürdürecek. Cuma günüyse yağışlar yağmura dönecek.

İstanbul Mart ayında kar sürprizi yaşadı. Anadolu ve Avrupa Yakası'nın birçok semtinde kar yağışı ve dolu görüldü.

İç Anadolu Bölgesi'ndeki kar yağışları Sivas, Kayseri, Niğde boyunca yoğun şekilde devam ediyor. Bölgede kar yağışı hafifleyecek.

Hemen hemen yurdun tamamını etkisi altına alan kar yağışları Ege Bölgesi'nin iç kesimlerinde de etkili olacak. Kıyı bölgelerde hava bulutlu, gece zirai don riski bulunuyor.

Kar yağışlarının yanı sıra ülkede bazı yerler şiddetli yağışlar alıyor. (Yağışlar nedeniyle su baskını yaşayan Tokat)

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:



















SEL, HORTUM, YILDIRIM'A DİKKAT

Akdeniz ve Güneydoğu'da etkili olan sağanaklar sürüyor. Şiddetli sağanaklar nedeniyle iki bölgede de sel, yıldırım ve hortum riski bulunuyor.

Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde yağışlar kar şeklinde olurken kıyı kesimlerde yağmur etkili olacak.

ÇIĞ RİSKİ

Doğu Karadeniz'in yaylaları ve Doğu Anadolu'ya gece yeniden kar geliyor. Eski karın üzerine yağacak yeni karla bölgedeki çığ riski artacak.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan 24-30 Mart haftalık hava durumu grafiği: