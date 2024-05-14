Soğuklara veda, yağışlara devam... Meteoroloji bu illerimizi uyardı
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Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre yağışların etkisi azalsa da pek çok ilimizde yine yağışlar bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise yükseliş var. İşte haritalarla 5 günlük hava tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Yozgat ve Kayseri çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Hatay, Ağrı, Iğdır, Muş, Bitlis, Şırnak ve Siirt çevreleri ile Erzurum’un güney, Hakkâri'nin batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yarın batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece, doğu kesimlerinde 2-4 derece altında seyredeceği tahmin edilmektedir.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güney kesimlerinde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Hatay, Ağrı, Iğdır, Muş, Bitlis, Şırnak ve Siirt çevreleri ile Erzurum’un güney, Hakkâri'nin batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
14-20 Mayıs tarihleri arası hava tahmin haritaları
14 Mayıs Salı hava tahmin haritası
15 Mayıs Çarşamba hava tahmin haritası
16 Mayıs Perşembe hava tahmin haritası
17 Mayıs Cuma hava tahmin haritası
18 Mayıs Cumartesi hava tahmin haritası
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