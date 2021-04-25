Soğuktan, yağıştan, kasvetli havadan kurtuluyoruz! Bahar şimdi geliyor!

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre Türkiye soğuk ve yağışlı havalara veda ediyor. Hava sıcaklıkları hissedilir derecede artmaya başlayacak. İşte haritalarla 5 günlük hava tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Hava sıcaklıklarının pazartesi günü iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, Salı ve Çarşamba günleri kuzey, iç ve batı kesimlerde (2 ila 8 derece) artacağı, güney ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor." denildi.

Pazartesi günü, hava sıcaklıkları iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak. Yurt genelinde ise sağanak yağmur hakim olacak.

Salı günü; hava sıcaklıkları kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 8 derece artacak. Yurdun doğu ve kuzeydoğusunda sağanak yağmur görülecek.

Çarşamba günü, hava sıcaklıkları kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 8 derece artacak. Yurt genelinde parçalı bulutlu hava hakim olacak.

Perşembe günü, hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek. Yurdun kuzey kesimlerinde yer yer sağanak görülecek.

Cuma günü, yurdun doğu kesiminde sağanak yağmur görülecek. Batıda ise hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.

Öte yandan Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de sıcaklıkların yükselişe geçeceğin ibelirterek şu ifadeleri kullandı:

Yarın ise Trakya’dan çekiliyor, Marmara’nın doğusunda yağış var. Neredeyse Marmara’nın doğusundan Ege hariç bütün Anadolu’da yağmur var, İstanbul’da yok. Sıcaklıklar yarından itibaren hafif bir yükselmeye başlıyor. Salı günü 4-5 derecelik bir artış var. Çarşamba birkaç derece daha artıyor.

Salı günü sadece Doğu Anadolu Kuzeyi ve Doğu Karadeniz’de yağış var. Çarşamba günü pek yağmur gözükmüyor, Türkiye’den biraz çekiliyor. Cuma günü Doğu Anadolu’da yağmur var ama sıcaklıklar nerdeyse yaz değerlerine yaklaşacak.

Güney Doğu ve Doğu’da Suriye’den gelen bir toz birikimi var. Yağmur olursa çamur şeklinde olacak.

Bugün İstanbul dahil olmak üzere Marmara ve Ege’de yağmur var, çok şiddetli değil. Yarından itibaren Doğu’ya doğru çekiliyor. Sıcaklıklar yarından itibaren yükseliyor, esas yükselme Salı ve Çarşamba günü.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:





















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