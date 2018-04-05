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  3. 05 Nisan 2018 16:08

Şok eden ölüm ! Dürüm yerken öldü

Karaman'da yolda yürürken yediği dürümün nefes borusuna kaçması sonucu 30 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Şok eden ölüm ! Dürüm yerken öldü
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Karaman’da yolda yürürken yediği dürümün nefes borusuna kaçması sonucu hayatını kaybeden 30 yaşındaki Sait Doğan son yolculuğuna uğurlandı.

Bir çocuk babası olduğu öğrenilen Sait Doğan (30), şehrin en işlek caddesinde yürürken yediği dürümün bir anda nefes borusuna kaçması sonucu fenalaştı. Bir vatandaştan sırtına vurması için yardım isteyen Sait Doğan, olay yerine çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bilinci kapalı olarak hastaneye gelen Sait Doğan'ın nefes borusundan ciğerlerine kadar giden dürüm parçaları doktorlar tarafından çıkarıldı.

Daha sonra yoğun bakıma alınan Sait Doğan, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Kesin ölüm sebebi otopsiden sonra belirlenecek olan Sait Doğan'ın Musalla Meydanı'nda öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına, Doğan’ın yakınları ve sevenleri katıldı. Kılınan namazın ardından Sait Doğan, Hamidiye Mahallesi'ndeki Şehir Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi.

İHA

dürüm , karaman , nefes borusu , yol
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