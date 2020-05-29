Şok iddia: Bakanlık bu fotoğrafı çektirmek için tam 415 bin TL ödedi!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı, 24 Ocak’ta meydana gelen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği, bin 607 kişinin de yaralandığı Elazığ depreminden sonra fotoğraf ve video çekimi yaptırdığı AK Partili ismin şirketine 415 bin TL ödedi.

Birgün gazetesinden İsmail Arı'nın haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, “Deprem nedeniyle hasar gören, yıkılan binalarda hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmaları esnasında ‘fotoğraf ve video’ çekilmesi” için 18 Mart’ta ihale düzenlendi.

İhale kapsamında Elazığ ve Malatya’da 60 gün süreyle fotoğraf ve video çekimi yaptırtılacağı belirtildi. İhaleyi, AK Partili bir ismin şirketi 415 bin TL teklifle kazandı.