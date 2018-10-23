Şok iddia: ''Bülent Arınç büro çalışanı kadını hamile bıraktı''

Yeni Akit’ten kovulan köşe yazarı Mehtap Yılmaz , AKP’li eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın yardım ettiği bir kadından çocuğu olduğunu iddia etti.

Twitter’dan paylaşımlar yapan Mehtap Yılmaz , “Twitter'den +18 porno paylaşım yapan Bülent Arınç mı bana terbiyeden, edepten, ahlaktan söz ediyor? Büro çalışanı bir hanımı hamile bıraktığı, sonra da çocuğuna sahip çıkmadığı iddia edilen Arınç mı? AK Parti camiasında herkesin bildiği ama konuşmaktan korktuğu bir vaka bu...” dedi.

“Buradan hareketle Bülent Arınç denen kifayetsiz muhteris edepten, ahlaktan söz edecek en son kişi bile değildir!” diye yazan Mehtap Yılmaz, “Habertürk'te bir de ‘mutlu eş’ edebiyatı yapıyordu utanmadan! Twitter'den kazayla yaptığın +18 porno paylaşım nedir o zaman? Yardım ettiğin kadından çocuk yapmak nedir? Tüylerim diken diken oluyor bu "ideal eş" maskeli çapkınları gördüğüm zaman! Midem bulanıyor...” tweetlerini attı.

GAZETESİNDEN KOVULMUŞTU

Mehtap Yılmaz , Bülent Arınç hakkında yazdığı yazısı nedeniyle Akit gazetesinden kovulmuştu.

Bülent Arınç da Habertürk'te bir programa katılmış, Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz'a sert sözlerle yüklenmişti.

Arınç, programda isim vermeden Mehtap Yılmaz'a yüklenerek, "Maalesef Ak Parti’yi koruyacağım diye veya Sayın Erdoğan’ı daha güçlendireceğim diye çok yanlış hareket yapanlar var. Güya yazı yazıyorlar güya internet ortamında bir takım şeyler yayıyorlar. Bunların hiçbirisinin Ak Parti’ye ve Sayın Erdoğan’a faydası yok, zararı var. Biz zarar göreceksek en çok bu edepsiz takımından göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

İŞTE MEHTAP YILMAZ'IN O PAYLAŞIMLARI: