Şok iddia: ''Çığa Cumhurbaşkanı Başdanışmanı sebep oldu''

Van’da 24 saat içerisinde peş peşe yaşanan iki defa çığ felaketinde ölü sayısı toplamda 39’a yükselirken Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, çığ felaketinin Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve eski AK Parti milletvekili Gülşen Orhan yüzünden yaşandığını açıkladı.

İlk çığ felaketinin öncesinde Orhan’ın uyarıları dikkate almayarak iş makinaları ile güzergahındaki yolu açtırdığını ve makinaların çığa neden olduğunu bildiren Aydemir, canlı yayında şunları anlattı:

“Olayı anlamaya çalışmam anlamında birkaç telefon görüşmesi yaptım. Çatak’ta bir yemek organizasyonu var. Ak Parti eski milletvekili ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ki kendisi de yaralı, Gülşen Orhan bir etkinliğe katılıyor. Kendi seçim bölgesi. Oradan çıkarken diyorlar ki ‘Burada çığ tehlikesi var, buradan yola çıkmayın, doğru değil.’ Ancak heyetle birlikte yola çıkıyor. Harabet diye bir geçit. Bu geçitten geçilmesi mümkün değil, kar kapatmış olabilir, burada çığ tehlikesi var. Üst noktada. ‘Narlıca’dan dahi geçemeyebilirsiniz’ diyorlar. Yani yol sıkıntılı.

Yola çıkmadan önce Gülşen Orhan 4-5 iş makinasını yanına alıyor. Narlıca Kara Yolları İstasyonu’ndan alıyorlar araçları. İş makinaları yolu açarak buradan geliyor. Burada çığ tehlikesi var kar yolu kapatmış iş makinalarıyla öncesinde müdahale edilmiş başka bir noktaya. Çığı tetikleyen şeylerden biri de yüksek desibel.

Buraya kadar geliyorlar. Yolda telefon çekmiyor. Burada 3 bin 500 metre rakımdan söz ediyoruz. Ve orada çığın altında kalıyor minibüs. Daha sonra Can ve Şırnak’tan askerler oraya sevk ediliyor. Jandarma ve korucular da ikinci çığın altında kalıyor ve şehit oluyor.

Öncesinde bir tedbirsizlik olduğu kesin. ‘Yola çıkılmasın’ deniliyor çıkılıyor iş makinası ile yol açılıyor. Sonrasında bu tür olaylarda aynı bölgede ikinci çığ tehlikesi olabileceği beklentileri var.

Tedbirsizlik olduğu görülüyor. Olayın meydana gelmesinden önce yola çıkılması.”

ŞOFÖRÜ HAYATINI KAYBETTİ

Van'da meydana gelen ikinci çığ faciasında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan’ın da çığ altında kaldığı ve yaralı olarak kurtarıldığı açıklanmıştı. Orhan’ın yanında kurtarma çalışmasına katılan şoförü Siyabend Dayan'ın ise hayatını kaybettiği bildirildi.



"YERİNİ BİZE KORUMASI GÖSTERDİ"

Öte yandan Orhan’ın kuzeni Affan Orhan Hürriyet gazetesine yaptığı açıklamada "Ankara’dan sabah uçağı ile apar topar geldi. Bizden tam 5 dakika önce olay yerine gelmiş. Biz araçtan indik, tam olay yerine yürüyecektim ki ikinci çığın düştüğünü gördüm. Onun çığ altında kaldığını tahmin ettim. Hemen arama kurtarma çalışmalarına katıldık. Önce koruması kurtarıldı. Koruması o anda Gülşen Hanım’ın nerede olduğunu gördüğü için bize yerini gösterdi. Kendisi çığdan üçüncü çıkarttığımız kişiydi.” dedi.

GÜLŞEN ORHAN KİMDİR?

Gülşen Orhan 12 Aralık 1970 tarihinde doğdu.

Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Van ilinde 5. sırada seçilmiş olup, TBMM 23. dönem milletvekillerindendir. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinden mezun oldu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevini yürüten Orhan, bir çocuk annesidir.