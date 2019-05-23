Şok iddia: İTÜ'nün tarihi binaları satılıyor !

İTÜ Rektörlüğünün Anıtlar Kurulu’na tarihi binalarının satışı için başvuruda bulunulduğu gündeme geldi.

İstanbul Mimarlar Odası Çevre Etki Değerlendirmesi (ÇED) Danışma Kurulu Sekreteri Mücella Yapıcı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “acil” çağrısında bulundu.

Mücella Yapıcı Twitter hesabından “S.O.S… Değerli meslektaşlarım, okuldaşlarım ve hocalarım… İTÜ Rektörlüğü tarafından kültür varlığımız Maçka ve Gümüşsuyu binalarının fonksiyonunun değiştirilerek satışı için Anıtlar Kurulu’na başvuru yapıldığına dair bir bilgi aldım… Acilen Kamuoyunun bilgilendirilmesi…” mesajını paylaştı.

İTÜ Gümüşsuyu binası yaklaşık 170 yıl önce Abdülaziz döneminde yaptırılmıştı. Bina halen İTÜ’nün Makine Fakültesi olarak hizmet veriyor.

İTÜ Maçka Kampüsü’nde yer alan İşletme Fakültesi binasının yaklaşık 155 yıllık tarihi bulunuyor.