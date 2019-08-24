Şok iddia: Kanadalı şirket İzmir’de yanan alanda maden için başvurdu !

Geçen hafta İzmir’in Karabağlar ilçesinde başlayan, daha sonra Menderes ve Seferihisar ilçelerindeki ormanlık alanlara sıçrayan yangın üç gün sonra kontrol altına alınabilmişti. Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Hava Kurumu’nun elindeki yangın söndürme uçaklarının kullanılmaması nedeniyle eleştirilmiş, Bakan Bekir Pakdemirli uçakların ‘arızalı’ olduğunu öne sürmüştü.

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre, bir grup avukatın oluşturduğu Hukukçu Dayanışması, İzmir’deki orman yangınının söndürülmesi konusunda ihmalleri bulunduğu gerekçesiyle, Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Başvuru dilekçesinde Kanadalı şirketle ilgili iddiaya ilişkin şöyle dendi: “Yangının çıktığı/çıkarıldığı bölgenin, son günlerde Kaz Dağları’ndaki ağaç katliamıyla gündeme gelen, Kanadalı altın ve madencilik şirketi Alamos Gold’un, maden sahası için izin başvurusu yaptığı yerler içinde bulunduğu yönündeki duyumlarımız ise meselenin çok yönlü bir hukuki soruşturmaya tabi tutulması gerektiğini ortaya koymaktadır. Somut ve bilinen gerçekler ise böylesi bir afeti büyümeden engellemesi, her türlü devlet olanağını, kurumlarını ve araçlarını kullanarak bertaraf etmesi gereken ilgililerin, bu kamusal görevlerini ihmal ettikleri ya da kötüye kullandıklarıdır.”

Kaz Dağları’nda ağaç katliamı

Alamos Gold’un Türkiye’deki taşeronu Doğu Biga Madencilik aracılığıyla Çanakkale Kirazlı’da yürüttüğü çalışmalar, bölgede yapılan ağaç katliamıyla gündeme gelmişti. Uzmanlar, altın madeni siyanürle çıkarılacağı için hem bölgedeki doğal yaşamın hem de bölge halkının sağlığının tehdit altında olduğu yönünde de değerlendirme yapıyor.