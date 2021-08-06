Şok iddia! Laboratuvardan koronavirüsün genetik verileri çalındı

CNN, ABD istihbarat servislerinin Çin’deki Vuhan Viroloji Enstitüsü’nün laboratuvarında incelenen virüslerin genetik verilerini elde ettiğini öne sürdü.

CNN’e konuşan kaynaklar, ABD istihbaratının Vuhan Viroloji Enstitüsü’nün laboratuvarında araştırılan virüslerin genetik verilerini elde etmeyi başardığını iddia etti.

Televizyonun, verilere erişimin ne zaman ve nasıl sağlandığına dair net bilgiye sahip olmadığı kaydedilirken bunun, Vuhan laboratuvarında yapılan araştırmayla ilgili bilgilerin saklandığı sunuculara saldırı sonucu gerçekleşmiş olabileceği ifade edildi.

Haberde, şimdi ABD’nin, Vuhan laboratuvarında araştırılan 22 bin virüs hakkında bilgiye sahip olduğu iddia edilirken somut bir şeyler söylemek için tüm bu genetik bilginin titiz bir şekilde analizden geçirilmesi gerektiği vurgulandı. İlgili çalışmanın, ABD Enerji Bakanlığı’nın laboratuvarındaki süper bilgisayar yardımıyla hayata geçirilmekte olduğu aktarıldı.

Tüm notların Çince olmasının, veri analizi sürecini zorlaştırdığı, bu nedenle ABD istihbaratının güvenebileceği Çinli uzmanlar bulması gerektiği kaydedildi. Çalışmanın müddetti henüz belirlenmedi.

Sputnik