Sokağa çıkma yasağı olacak mı ? İşte hükümetin planı

Dicle Canova, Ankara'da belli kriterleri sağlayan özel hastanelerin de Pandemi hastanesi ilan edildiğini ve sürecin devamında daha fazla pandemi hastanesi ilan edilebileceğini dile getirdi.

Canova ayrıca, sokağa çıkma yasağıyla ilgili olarak da öncelikli önlemlerin alındığını, 65 yaş üstü için kısıtlı bir sokağa çıkma önleminin uygulandığını ve salgının durumuna göre bu önlemlerin arttırılabileceğini dile getirdi.

Canova şu sözleri dile getirdi:

Pandemi hastaneleri ile ilgili kısacık söyleyeyim. Bazı özel hastanelerde, bazı kriterleri karşılayan, pandemi hastanesi ilan edilmiş durumda. Vaka sayısı arttıkça daha çok pandemi hastanesi göreceğiz. O zaten belli.

Sokağa çıkma yasağı konusunda Ankara'nın yaklaşımı şu; en üst tedbir olarak görülüyor, belki de en son tedbir olarak görülüyor. Her gün yeni tedbirler ekleniyor, izolasyonun sağlanmasına dönük. Kısmi bir tablo var şuan elimizde.

Hem bu salgınla mücadele etmek hem de üretimi durdurmamak. Sağlık sistemimin olduğu gibi ekonomik sistemin de çökmemesi gerekiyor. Bugüne kadar alınan önlemlere bakıldığında, tüketim ayağı eve çekilmiş durumda. Üretim ayağında da hayati üretim gerekli. Bunlar üzerinde çalışmalar yapıldığını biliyoruz.

Her konuştuğum haber kaynağı da şunun altını çiziyor; günlük, anlık kararlar da alınabiliyor. Gelen veriler ve son tablo alınan kararları etkiliyor. Şu aşamada sokağa çıkma yasağı söz konusu değil ama önümüzdeki günlerdeki kararı gelen veriler belirleyecek.